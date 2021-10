Em boletim, Friale emite alerta para próxima semana: “Chuvas intensas, com temporais”

As temperaturas estão altas e o tempo é de calor para o Acre. No entanto, o pesquisador Davi Friale alerta para as condições na próxima semana. De acordo com ele, o tempo pode mudar.

“Na próxima semana, após o dia 13 de outubro, é que as condições atmosféricas voltarão a ficar extremamente instáveis e provocar mais chuvas intensas, com temporais, devido à aproximação e à chegada de mais uma onda de frio polar e incursão de fortes pulsos úmidos do oceano Atlântico”, diz, em boletim.

Ele ainda alerta que a população deve ficar atenta: “Portanto, a população e as autoridades já podem planejar suas atividades diárias que dependem das condições atmosféricas”, diz.