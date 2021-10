Em Brasileia, jovem é abordado por dois homens em uma bicicleta, recebe vários tiros e morre no local

O jovem Gabriel Lira de Almeida de 18 anos, foi morto com vários tiros, na noite deste sábado (2), na dos Catraieiros, no bairro Leonardo Barbosa, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Gabriel estava caminhando pelas ruas do bairro Leonardo Barbosa, quando foi abordado por dois jovens ainda não identificados, que estavam em uma bicicleta. Os bandidos dispararam várias vezes contra Gabriel, que já caiu sem vida. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia.

Ainda segundo informações de populares, o jovem pode ter sido confundido com outra pessoa. Como as ruas são escuras, por falta de iluminação pública, não era possível visualizar corretamente a fisionomia da vítima.