Em Brasília, Alan Rick recebe secretária de saúde do Acre e trata sobre destinação de emendas

Na última quinta-feira (28), o deputado federal Alan Rick (DEM), recebeu em seu gabinete, em Brasília, a Dra. Paula Mariano, secretária de saúde do Acre, para tratar de assuntos relevantes para a população. Também estiveram presentes na reunião a Chefe do Departamento de Regulação, Controle e Avaliação, Adriana Salomão, a Coordenadora da Rede de Urgência e Emergência, Marília Carvalho e a Assessora Técnica Isla Sales.

Alan Rick falou sobre a destinação de emendas para a área da saúde que irão viabilizar, dentre outras coisas, a reforma de três UPAs, em Rio Branco, e até mesmo aquisição de equipamentos para implantação de UTIs no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.

“Tratamos das nossas emendas para a aquisição de todos os equipamentos para a rede de Telemedicina do Estado, da reforma das três UPAs da capital, da reforma do Hemoacre e do Hemonúcleo de Brasiléia, da aquisição do novo Ônibus de coleta de sangue do hemonúcleo de Cruzeiro do Sul e muitas outras ações como a aquisição dos equipamentos das UTIs do Hospital João Câncio Fernandes, de Sena Madureira! Fico feliz em poder ajudar a melhorar o sistema de Saúde do nosso estado! Tenho a secretária Paula e sua equipe em meu mais alto conceito por conhecer a devoção e carinho que têm dedicado ao sistema de Saúde do nosso estado”, comentou o parlamentar.