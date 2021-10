Está marcado para às 16h deste domingo (3) o pontapé inicial da final do Campeonato acreano, entre o Rio Branco F. C. e o Humaitá. A partida vai acontecer no Florestão.

Campeões do primeiro e segundo, Humaitá e Rio Branco fazem a primeira, das duas partidas que vai decidir o campeão acreano de 2021.

As equipes já se enfrentaram duas vezes nesta temporada, sendo um empate por 0 a 0 no primeiro turno e uma vitória do Rio Branco por 1 a 0 no segundo turno.