Em Cruzeiro do Sul, Deracre vistoria obra de duplicação da AC-405

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou uma vistoria na duplicação da rodovia AC-405. Orçada em R$ 36,5 milhões, a obra vai garantir mais mobilidade para região do Vale do Juruá. A ampliação da rodovia que liga Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima foi determinada pelo governador Gladson Cameli.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a obra está com todas as etapas em andamento: “Estamos fazendo base e sub-base nos trechos a frente, com apoio da Energisa deslocando os postes de energia e estamos com todas as etapas da obra em andamento”, afirmou o presidente.

A previsão de entrega do primeiro trecho da duplicação da rodovia AC-405 que segue até o Igarapé Preto é até o final do ano. Os agentes técnicos do Deracre têm intensificado os trabalhos de melhorias na rodovia. “A previsão é entregar até o Igarapé Preto e inaugurar ainda esse ano, vamos focar para poder aplicar o asfalto e entregar para população esse primeiro trecho”, disse Antunes.

O presidente do Deracre ressalta que haverá intensificação das máquinas durante execução da obra. Segundo Antunes, nesta primeira fase as frentes de serviço do Deracre têm atuado na imprimação, base e sub-base, construção de cerca e muro, e conclusão de parte da drenagem em mais de 50% em outro trecho da rodovia.

“Vamos trabalhar dia e noite, para poder avançar mais ainda com essa obra e por isso teremos uma grande movimentação de máquinas pesadas; todo esse esforço será compensado com uma via duplicada de alta velocidade e com qualidade para melhorar o deslocamento da população”, enfatizou Petrônio.