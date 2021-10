Em Cruzeiro do Sul, professora da Ufac faz vídeo denunciando que nenhum caixa do BB está funcionando

A Professora Karlla Barbosa Godoy, da Universidade Federal do Acre (UFAC), em Cruzeiro do Sul, fez um vídeo denunciando que, neste domingo (10), nenhum dos caixas eletrônicos do da única agência do Banco do Brasil no município estão funcionando.

Vale destacar que no sábado (09), o Vale do Juruá passou mais de 4h sem sinal de telefonia, o que afeta também as agências bancárias.

Nas imagens a professora fala “que isso é um desrespeito com a população de Cruzeiro do Sul, se não nos unirmos para irmos no Ministério Público ou em outros órgãos para resolvermos isso aqui, a vida inteira os cruzeirenses vão sofrer”, disse.

Em um outro vídeo, a professora diz que foi até um terminal localizado ao lado do Posto de Guarnição do 61° Bis, que também não está funcionando “É para acabar né”, finalizou.