Em menos de 2 horas, dois jovens são assassinados a facadas em comunidades indígenas

Dois jovens de 19 anos foram assassinados a facadas na madrugada deste domingo (3), na reserva indígena de Dourados. As mortes foram na madrugada, num intervalo de menos de duas horas.

De acordo com informações da polícia, o primeiro crime foi por volta de 3h da madrugada. O indígena Genieliston Rosa Gonçalves, 19 anos, morador na aldeia Bororó, foi assassinado com um golpe de faca nas costas.

A polícia apurou que a vítima estava consumindo bebida alcoólica na companhia da namorada, uma adolescente de 17 anos, quando se encontraram com dois adolescentes de 16 e 17 anos, sendo que um deles se apoderou de uma faca e investiu contra a adolescente, que foi ferida com um golpe no rosto.

Para defender a companheira, Genieliston teria entrado na briga, momento em que foi ferido com um golpe de faca nas costas. Os dois adolescentes fugiram após o crime, enquanto a adolescente era socorrida por uma equipe da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) e encaminhada para o Hospital da Vida.

Pouco tempo depois, um dos suspeitos foi preso e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.

Já a segunda morte foi por volta das 4h30, do indígena Alex Junior Snarde Machado, 19 anos, morador na aldeia Jaguapiru.

De acordo com informações da Polícia Civil de Dourados, a mãe da vítima disse que o filho saiu para jogar com amigos. Por volta das 04h40, ela acordou com barulho próximo da casa e ao sair encontrou o filho caído.

Alex foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado para o Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos.