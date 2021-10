Em novembro, AC já ultrapassa mil focos de queimadas, diz relatório; Sena lidera ranking estadual

De acordo com o último relatório da Sala de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico divulgado nesta terça-feira (26), o Acre registrou nos últimos 25 dias mais de 1 mil queimadas.

Ao todo, são 1.054 focos em todo o Estado. Brasileia foi o município com o maior índice: 152. Santa Rosa do Purus, em último lugar, registrou apenas 3 focos.

Do início do ano até esta terça, o número de queimadas chegou a 8.749. O Acre ocupa o 6° lugar no ranking envolvendo as unidades da Amazônia Legal, com 8.749 focos de queimadas. O Mato Grosso ficou em primeiro lugar, com 21.620.

Os municípios de Sena Madureira, Xapuri, Rio Branco, Tarauacá, Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia e Acrelândia registraram o maior número de focos por km² em seu território, ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos demais municípios.