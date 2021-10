Em previsão do tempo, Sipam afirma que friagem chega ao AC nesta terça: “Amenizar o forte calor”

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que uma friagem de fraca intensidade avança pelo Acre nesta terça-feira e aumenta a instabilidade em todo o estado.

A previsão para este dia é de céu nublado a encoberto, com pouco sol e com várias pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia em todo o estado. Há possibilidade de chuva forte, capazes de acumular grandes volumes de chuva, acompanhados de ventanias.

Esta friagem virá com fraca intensidade e não provocará frio, mas terá forças para pelo menos amenizar o forte calor dos últimos dias durante a tarde.