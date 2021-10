A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a friagem perde força no Acre nesta segunda-feira, mas sua instabilidade permanece no estado.

A previsão para este dia é de céu nublado a encoberto, com poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões acreanas. Há possibilidade de chuvas volumosas em todo o estado.

Dado as elevadas condições de chuva e nebulosidade, a temperatura não sobe em todo o estado.