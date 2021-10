Em protesto, moradores da Transacreana fecham rodovia pedindo recuperação de ramais

Moradores dos ramais da Transacreana fecharam a rodovia estadual, na altura do KM 07, em forma de protesto, nesta segunda-feira (25).

Eles estão no local desde as primeiras horas da manhã pedindo ao Governo do Estado a revitalização dos ramais que dão acesso às suas residências.

O tráfego de veículos foi interrompido e só deve ser liberado após o poder público se manifestar.

De acordo com um dos protestantes, as máquinas pesadas enviadas para recuperação só entraram em um dos ramais. O restante ficou sem reparo.

O problema, além de prejudicar a circulação dos moradores, afeta a agricultura familiar e outros esquemas de produção.