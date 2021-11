Em Rio Branco, jovem de 18 anos anuncia assalto, troca tiros com policial à paisana e morre no PS

Paulo Henrique, de 18 anos, morreu neste domingo (31), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro de Rio Branco. Ele foi baleado após anunciar um assalto na noite de sábado (30), na Avenida Francisco Ribeiro, no Loteamento Santo Afonso, na região do Segundo Distrito da capital.

Segundo informações da polícia, um agente de segurança estava passando mesmo na hora que Paulo e outro comparsa estavam em uma motocicleta modelo Titan de cor preta, rendendo os trabalhadores que vendem lanche na calçada da Avenida Francisco Ribeiro. Ao perceber a ação, o policial parou e deu voz de prisão, como Paulo estava de posse de um revólver calibre 38, sacou a arma e apontou para o policial, que atirou e acertou o criminoso no abdômen. O comparsa foi preso em seguida em uma das ruas, próximo ao crime.

O assaltante ainda chegou vivo ao hospital, porém, em estado gravíssimo, e foi levado para o Centro Cirúrgico, e após os procedimentos, foi levado para a UTI, mas não resistiu e morreu na madrugada deste domingo (31).

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).