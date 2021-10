Em Sena, com ensaio fotográfico, Mulheres do Pedal aderem à campanha Outubro Rosa; confira fotos

Mulheres ciclistas de Sena Madureira que integram o grupo “Pedal 100 hora”, aderiram recentemente à campanha Outubro Rosa, dedicada à prevenção ao câncer de mama. Aurelina Pinheiro, Andreia Nunes, Meirilene Silva, Miracy Souza, Keliany Souza e Irlane Diniz participaram um ensaio fotográfico chamando a atenção das demais mulheres para o tema.

Nas lentes de Duan Souza e Gilberto Medina, as ciclistas tiraram os capacetes da cabeça e utilizaram nos seios, sugerindo proteção á doença.

“Então, como nós sempre estamos reunidas em um grupo de pedal e a maioria somos mulheres e, por estarmos no período de uma campanha anual que acontece em todo o mundo no mês de outubro, que visa divulgar e informar mais sobre o Câncer de Mama como forma de prevenção além de tornar os serviços de diagnóstico e de tratamento mais acessíveis para toda a população, resolvemos fazer parte dessa campanha mundial também nessa ação do ensaio fotográfico. A intenção é despertarmos nas mulheres de Sena Madureira o interesse pelo assunto “outubro rosa” e a busca pela prevenção contra a doença, pois o câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, aumentando assim as chances de tratamento e cura”, comentou Aurelina Pinheiro.

As fotos do ensaio foram postadas nas redes sociais, ganhando o reconhecimento do público.

Nesta sexta-feira (22), elas deverão participar da 1ª Caminhada e Cicleata do Hospital João Câncio Fernandes de conscientização contra o câncer de mama. A concentração inicial se dará às 16:30 horas em frente ao Hospital.

Fotos: Cedidas