Em Sena, dose de reforço contra Covid-19 começa a ser aplicada em moradores acima de 60 anos de idade

A campanha de vacinação contra a covid-19, em Sena Madureira, vem alcançando um resultado satisfatório até o presente momento e nesta semana começou a aplicação da 3ª dose para os moradores com 60 anos de idade em diante. Na semana passada, só poderia tomar a chamada dose de reforço pessoas com idade superior a 70 anos.

De acordo com Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização, para receber mais esse aporte contra a covid, a pessoa tem que ter tomado a 2ª dose há seis meses. “Quem tem 60 anos de idade ou mais e se enquadra nesse critério basta procurar uma unidade básica de saúde e apresentar o cartão do SUS ou CPF”, destacou.

Além dos idosos, a dose de reforço também está sendo ofertada para os trabalhadores da saúde.