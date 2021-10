Em Sena Madureira, 20 pessoas são denunciadas por falsificação de documentos, estelionato e crimes ambientais

“Todos os envolvidos vão responder por ações judiciais cíveis e penais. Além disso, um grupo de pessoas ligadas à Igreja Católica, com a participação de um Padre, foram também denunciadas a Diocese de Rio Branco, bem como um advogado de Sena Madureira será denunciado à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ACRE) por estar envolvido nessas ações criminosas”, finalizou o presidente da associação.

Segundo Dicley, as pessoas denunciadas se juntaram para falsificar e registrar em cartório uma ata da Associação, “com o intuito de se apropriar indevidamente do Patrimônio da mesma, sem nenhuma legitimidade”, disse.

Vinte pessoas foram denunciadas no município de Sena Madureira pela prática dos supostos crimes de falsidade de documento particular e público, estelionato e crimes ambientais. A denúncia foi feita pela “Associação Fundação Amigos da Amazônia”, representada por seu presidente, Dicley Ferreira, através dos Boletins de Ocorrências n° 00031184/2021 e 00035706/2021.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!