Em Tarauacá, traficante fica nervoso ao ver PM e arremessa droga no quintal do vizinho

O nervosismo de um traficante I. C. Da Silva, de 19 anos, levou ele novamente para trás das grades. Haja vista que ele já foi preso pelo tráfico de entorpecentes e faz o uso de tornozeleira eletrônica.

A Polícia Militar de Tarauacá, no interior do Acre, fazia um patrulhamento de rotina na rua Severiano Ramos, quando passava de frente a residência do monitorado, logo perceberam o nervosismo do infrator. Aliás, o sujeito correu para o interior da residência e arremessou o entorpecente no quintal do vizinho. Contudo, os homens da lei viram.

O resultado foi a prisão do meliante. Os militares foram averiguar a situação, quando adentraram na residência viram embrulhos com cocaína, deram voz de prisão e depois fizeram as buscas no quintal ao lado em busca da droga jogada fora.

Em posse do traficante tinha mais de 200 gramas de cocaína e quarenta reais e mais um celular.