Em vídeo, Petecão diz estar ‘constrangido’ e ‘com pena’ de ministro do STF: “Quando iremos sabatiná-lo?”

O senador Sérgio Petecão fez um verdadeiro desabafo nas redes sociais. Em vídeo, o senador compartilhou um trecho de sua fala no plenário do Senado com uma crítica a indicação do ex-advogado-geral da União André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal.

Para Petecão, é ‘questão de Justiça’ uma convocação de André para ser sabatinado no Senado Federal.

“Hoje tive que fazer um desabafo no Plenário do Senado Federal sobre a situação insustentável com relação a indicação do Dr. André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. São anos nesta casa e nunca presenciei tamanho desrespeito com um indicado e com a grande maioria dos parlamentares que querem o sabatinar e colocar em votação a indicação”, diz em seu perfil oficial no Instagram.

A convocação está empacada há quase três meses, por ainda não ter sido pautada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). À sites de notícias, Mendonça afirmou que, apesar do imbróglio, está confiante na aprovação.