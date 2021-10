Em vídeo, Valdemar Costa Neto convida Bolsonaro para se filiar no PL

Bolsonaro estava tratando pessoalmente do possível ingresso na legenda, um dos pilares do Centrão, com Costa Neto. O ex-deputado frisou no vídeo publicado nesta segunda-feira que seguirá ao lado do presidente em sua campanha de reeleição.

― No curso desses 36 anos de jornada, nos preparamos para a realização de um projeto partidário arrojado voltado para as eleições de 2022. Por essa razão, estamos reiterando o convite de filiação partidária dirigido ao presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e fiéis seguidores da causa brasileira sob sua liderança ― disse Costa Neto.

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, convidou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seus filhos para se filiar à sua sigla. O convite foi feito através de um vídeo do cacique da legenda que circula pelo WhatsApp. Na gravação, Costa Neto afirma que o partido pretende desempenhar um “papel de maior protagonismo na política nacional”.

