Enem: 40 erros de Português para não cometer mais

Muitas pessoas sentem dificuldade com Português. A língua é bem complexa e tem várias regras que, muitas vezes, são difíceis de serem entendidas e colocadas em prática no dia a dia. Além disso, há também as exceções, que dificultam o aprendizado.

Listamos aqui 40 erros comuns no dia a dia para você não cometê-los mais. Participaram da elaboração deste material: Andréa de Luca, orientadora educacional do Mopi e formada em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela UFRJ; Antônio Abreu, professor de Português do colégio e curso ZeroHum; Tássio Leonardo, professor de Língua Portuguesa e Literatura Colégio e Curso AZ e da Plataforma AZ de Aprendizagem; Hugo Ornellas e Victor Delmas, professores de Português do Colégio e Curso AZ e da Plataforma AZ de Aprendizagem.

Confira texto completo clicando AQUI.