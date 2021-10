Enem: aulão gratuito ajuda estudantes na revisão para as provas

Faltando menos de um mês para a primeira etapa de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), candidatos inscritos para fazer a avaliação estão na reta final das revisões. Para ajudar quem está se preparando para fazer uma boa prova, a Unicesumar realiza um aulão beneficente, que será realizado entre os dias 9 e 11 de novembro, pelo Google Meet.

As inscrições estão abertas para o aulão. Para participar os interessados devem preencher um formulário eletrônico. No ato da inscrição, é possível escolher entre participar de um, mais de um ou todos os dias de aulas. A programação inclui Redação, Literatura e Gramática (dia 09 de novembro), Geografia, Atualidades e Matemática (dia 10 de novembro) e Física (dia 11 de novembro).

Simultaneamente à transmissão, 40 estudantes poderão assistir à revisão de maneira presencial, dentro da instituição. Para estes, será cobrada a doação de um pacote de absorvente que será doado para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social.

Nesta edição do Enem 2021, as provas acontecem em duas etapas. A primeira nos dias 21 e 28 de novembro deste ano, para os estudantes que se inscreveram e realizaram o pagamento no período regular, e a segunda, nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, para participantes isentos que participaram da reabertura das inscrições.