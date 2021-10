Energisa Acre entrega 400 cestas básicas ao Governo do Estado   

Com o objetivo de minimizar o impacto causado pela pandemia da Covid-19, a Energisa Acre segue com ações do Movimento Energia do Bem. Nesta sexta-feira, 1° de outubro, foram doadas 400 cestas básicas ao Governo do Estado durante solenidade que ocorre no Lar dos Vicentinos, em Rio Branco.

O Movimento Energia do Bem, iniciativa proposta do Grupo Energisa para contribuir com a sociedade acreana. Essa não é a primeira doação de cestas básicas feita pela Distribuidora no Acre.

De acordo com o especialista em Eficiência Energética da Energisa Acre, Pedro Henrique Melo Costa, as ações impactaram diretamente a vida das pessoas que mais precisavam.

“A pandemia trouxe dificuldade econômica para todo mundo. Diante desse cenário, a Energisa enquanto grupo, ciente do seu papel de responsabilidade social nos estados em que atua, foi rápida em mobilizar os colaboradores e realizar essas doações. Além de realizar parcerias importantes como com a Unesco, Cufa/Acre e as secretarias de ação social do Estado e município”, avaliou.

O diretor-presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, ressalta que esse tipo de iniciativa demonstra o tamanho do compromisso e da responsabilidade social que a Energisa tem com a população do Acre.

“Mais do que fornecer energia elétrica, estamos comprometidos em apoiar as comunidades próximas, principalmente, neste momento adverso. Com isso, contribuímos para ajudar na segurança alimentar dos mais vulneráveis. Essa é apenas mais uma das várias iniciativas realizadas pela empresa no Estado”, afirmou José Adriano.

O Movimento Energia do Bem já promoveu várias ações para o enfrentamento da crise humanitária provocada pela Covid-19 no Acre. Desde a doação de equipamentos médicos, respiradores para pacientes no Hospital da Criança, doação de máscaras para os profissionais da área da saúde, doação de materiais de limpeza e higiene em creches e abrigos, cestas básicas, etc.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.