Engenheira nuclear e nadadora no RJ: saiba tudo sobre a Miss Rio Branco, que concorre ao Miss AC nesta quinta

Yasmim Valente Leandro Marais é natural de Rio Branco, moradora do Conjunto Tangará. E com apenas 20 anos de idade foi eleita Miss Rio Branco 2021, e é uma das 6 finalistas do concurso Miss Universo Brasil Acre, coordenado pela promoter Meyre Manaus.

Cursando a faculdade de Engenharia Nuclear, Yasmim é apaixonada por fotografias e esportes. Também curte academia, andar de patins e aproveitar o tempo livre com amigos e família. Amante de natação desde de criança, a Miss Rio Branco chegou a participar da equipe de natação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A acreana mantém o foco nos estudos, Yasmim participa de projetos na faculdade e recentemente estava trabalhando na Seção Estudantil de Engenharia Nuclear como secretária de Relações Externas.

A Miss Rio Branco brilha na noite desta quinta-feira (7), no mega evento Miss Acre, que acontece no Gran Reserva, com transmissão exclusiva do site ContilNet.

Yasmim, conversou com o ContilNet na manhã desta quinta-feira e revelou sua intimidade e curiosidades sobre a sua preparação para hoje à noite, o grande dia que escolhe a nova Miss Acre. Confira!

Douglas Richer: Como surgiu esse sonho? Você sempre almejou participar de concursos de beleza e trabalhar como modelo?

Yasmim Valente: Tenho esse desejo desde criança. Sempre assistia as edições, acompanhava as misses, principalmente agora na era do Instagram onde fica tudo mais fácil ter esse contato. Amo o concurso, todo o aprendizado e oportunidades que ele fornece. Porém, somente ano passado criei coragem e decidi que queria participar, representar meu Estado, fazer ele ser visto da melhor forma possível e trazer reconhecimento. Acho lindo, todas as etapas, desde a preparação aos momentos de glória que é estar no palco, acredito que deve ser uma sensação única na vida na qual eu quero viver.

Douglas Richer: Como é dividir a vida com trabalhos profissionais e os estudos?

Yasmim Valente: Um grande desafio que estou amando viver. Sabe quando você inicia um projeto e fica se perguntando “meu Deus, eu realmente estou fazendo isso? Eu consegui chegar até aqui?” É essa sensação que tenho todos os dias.

Uma mistura de alegria, quebra de barreiras e buscar me superar a cada segundo. Ser estudante de Engenharia Nuclear em umas das maiores faculdades desse país carrega uma responsabilidade que devo enfrentar, assim como a minha caminhada para o Mundo Miss também tem. Então, não digo que estou dividindo a vida, e sim, compartilhando de momentos únicos ao mesmo tempo. No qual, estou tremendamente honrada em poder realizar. Um cronograma bem feito e apoio das pessoas queridas que tenho em minha vida faz com que eu possa realizar essas tarefas.

Douglas Richer: Você é natural de Rio Branco?

Yasmim Valente: Sim, sou natural de Rio Branco, nascida e criada aqui. Fui embora apenas em 2019 quando decidi cursar faculdade em outro estado, porém, por conta da pandemia acabei retornando à minha cidade.

Douglas Richer: Como você se sente representando o município de Rio Branco?

Yasmim Valente: Para ser bem sincera, muitas vezes não acredito que estou realizando esse sonho. Sei que é um IMENSO prazer e desafio, não pretendo decepcionar àqueles que torcem por mim.



Rio Branco é uma cidade de pessoas que vão a luta e estão sempre persistindo não importa quantos obstáculos apareça. Dessa mesma forma, é como eu sinto que devo ser. Uma representante com todas as qualidades que minha cidade tem a oferecer.



Sensação de orgulho misturado com emoção, é a cidade da minha infância, cidade onde passei por diversas fases da minha vida e estou atualmente passando por outra, isso é algo que fica marcado na nossa mente pro resto da vida. Não importa quanto tempo passe eu vou sempre lembrar desse momento e sentir as mesmas emoções que estou passando atualmente. Só tenho a agradecer por essa oportunidade incrível.

Douglas Richer: Onde você se imagina daqui alguns anos?

Yasmim Valente: Estarei seguindo meus sonhos, viajando e buscando ter novas experiências para crescimento pessoal, investir na minha carreira profissional. Como também, participar de projetos que incentivem jovens aos estudos, realizações de sonhos, sei que tem muitas pessoas nesse Brasil com um potencial enorme e que muitas vezes só precisam de um incentivo ou apoio, eu espero fazer parte disso. Como também, se futuramente for ganhadora do Miss Acre 2021 a coroa é algo que sempre irei carregar comigo e não importa quanto tempo passe, irei sempre representar essa fase da minha vida com muito orgulho, buscar melhorar sempre em tudo.

Douglas Richer: Quais as expectativas para essa disputa?

Yasmim Valente: Estou aqui para ganhar como todas as outras meninas, porém, sei as minhas metas quero levar a beleza do Acre para o Brasil e o Mundo, que meu Estado seja levado a sério e reconhecido por todas as coisas maravilhosas que ele tem a oferecer. Pois, eu acredito que ser Miss é mostrar beleza, reconhecer suas origens, carisma, influenciar as pessoas despertando o melhor de cada um.

Mostrar que qualquer um pode alcançar seus objetivos mesmo quando muitas vezes você ouviu “não”, mostrar que esse tipo de concurso vai muito além de beleza física. Somos lindas, inteligentes e mulheres incríveis. Minhas expectativas é permanecer fiel aos meus princípios e dar o meu melhor em todas as etapas em que eu me propor fazer.

Douglas Richer: Caso seja eleita a Miss Acre 2021, você se sente preparada para representar o AC?

Yasmim Valente: Sim! Sou uma pessoa determinada que está sempre buscando evoluir e melhorar em cada meta em que estiver ao meu alcance, desde intelectual à física. Imagino que a minha preparação vai ser estabelecido etapas, pois, o desafio me motiva a dar o meu melhor. Cuidar da minha saúde mental para não me deixar levar pela pressão do concurso, cuidar do meu intelecto para representar não apenas pela beleza, mas com tudo que tenho a oferecer, meu corpo cuidado com exercícios físicos, boa alimentação e acompanhamento de profissionais. Irei me preparar como se já fosse a Miss Universo porque essa é sensação que terei. Dar o melhor em cada etapa e trazer orgulho para meu Estado será uma das minhas maiores realizações.

