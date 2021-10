Segundo o Notícias da TV, do UOL, a falha aconteceu durante a manifestação da Neo TV, representante de pequenas operadoras de TV paga do Brasil que detêm juntas 2,5% do mercado. A associação entregou ao Cade um texto em que criticava a fusão entre WarnerMedia e Discovery, citando que o argumento de que a Netflix seria uma concorrente da TV paga não é válido no Brasil.