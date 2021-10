Escola suspende aulas presenciais após 3 casos de Covid em servidores da educação

As instituições devem promover ações de educação em saúde, realizando busca ativa daqueles que ainda não estão imunizados ou com a segunda dose ou dose de reforço.

As escolas públicas estaduais também precisam seguir os percentuais de ocupação das salas, observando o contexto em cada município e as medidas de biossegurança.

Segundo o estado, apenas os estudantes com comorbidades podem permanecer em aulas não presenciais depois que os responsáveis apresentarem o laudo comprovando as condições de saúde às escolas.

O retorno 100% presencial do ensino da rede municipal foi na segunda-feira (18), mesmo dia em que o estado publicou decreto liberando o retorno do ensino presencial.

À Rede Amazônica, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que os servidores positivados com o vírus não tiveram contatos com os alunos.

