Esposa aguarda marido dormir e joga água fervendo nas partes íntimas dele

Uma mulher de 42 anos fugiu na madrugada desta segunda-feira (04) após tentar matar o marido de 43 anos a facadas e jogar água fervendo nas partes íntimas dele.

O crime aconteceu em um apartamento no condomínio Orgulho do Madeira, na zona Leste de Porto Velho (RO). Relatos da polícia dão conta de que o casal tinha se reconciliado recentemente.

O homem estava dormindo no momento em que a mulher informou que ia esquentar uma água para fazer um chá.

Depois de alguns minutos, o homem foi surpreendido pela mulher gritando para ele acordar que ia morrer. Logo ela jogou a água fervendo nas partes íntimas do marido.

Não satisfeita, a mulher correu na cozinha e pegou uma faca. Ela dizia que o marido não seria mais de nenhuma mulher, pois ia matá-lo.

Sentindo muita dor devido as graves queimaduras, o homem ainda conseguiu correr e se trancar no banheiro. Ele gritou por socorro e a mulher fugiu do local em uma motocicleta.

A vítima foi socorrida às pressas para A UPA e a Polícia Militar acionada para registrar a ocorrência de tentativa de homicídio.