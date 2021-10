Esse bicho estranho vive em um local do seu corpo que você vai ficar impressionado ao descobrir

É praticamente certo que, neste momento exato, você tenha bichinhos vivendo no seu rosto. Eles são seres microscópicos, possuem oito patinhas, e nascem, comem, acasalam e morrem nos poros e também nas raízes dos pelos do rosto humano. Pode parecer repulsivo, mas esses pequenos inquilinos não representam algo grave para a saúde. O fato é que são praticamente seres inofensivos.

Esses animais são tão comuns que podem até auxiliar os cientistas a revelar detalhes sobre a história do ser humano que nunca se teve acesso. Existem dois tipos de ácaros que vivem no rosto humano: o Demodex brevis e o Demodex folliculorum. Eles são parentes próximos dos carrapatos e aranhas.

O gênero Demodex possui oito patinhas curtas e grossas, que ficam localizadas próximo da cabeça. Eles têm o corpo mais alongado, semelhante ao de uma minhoca. Faz um tempo que os estudiosos sabem que esses bichinhos vivem na face humana. Uma pesquisa realizada em 2014 concluiu que eles são onipresentes, pois foi encontrado DNA de Demodex no rosto de todas as pessoas que participaram do estudo.

