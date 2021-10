Estado da sua língua pode indicar se está faltando vitamina D no corpo

Avitamina D é um dos muitos nutrientes que o nosso corpo necessita para se manter saudável. Os raios do sol são a principal fonte de obtenção da quantidade adequada deste nutriente pelo organismo, uma vez que o mesmo está presente em determinados alimentos apenas em quantidade limitada.

A vitamina D desempenha múltiplos papéis vitais, promovendo a saúde dos ossos, dentes e músculos. E como tal, a deficiência deste nutriente no organismo pode ser danoso para o seu físico, bem como para a saúde mental.

No entanto, um grande número de pessoas em todo o mundo têm falta de vitamina D. Normalmente, a carência desta substância no corpo humano é diagnosticada através de um exame de sangue, no entanto agora os pesquisadores descobriram um método mais fácil de rastrear os números, que consiste num auto-exame da língua, reporta um artigo publicado no jornal Times of India.

De acordo com um estudo realizado pelo Departamento de Dermatologia, Clínica Mayo, Rochester (EUA) em 2017, pessoas que têm os sintomas de síndrome de boca ardente (SBA) devem ser examinadas para determinar os níveis de glicemia em jejum, vitamina D (D2 e D3), vitamina B6, zinco, vitamina B1 e TSH.

Esta ‘dor ardente’ ou sensação quente é tipicamente sentida nos lábios ou língua, ou na boca em geral. Adicionalmente, a pessoa pode experimentar dormência, secura e um sabor desagradável na boca. A dor pode piorar ao comer algo.

Segundo os pesquisadores, a condição pode persistir se a raiz do problema não for tratada. Sendo que a sua gravidade pode variar de pessoa para pessoa.