Estado lança edital de publicação de livros; inscrições até dia 29

O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), lança o Edital de Incentivo à Publicação de Livros nº 001/2021, visando o fortalecimento de políticas de acesso ao livro e à leitura. As inscrições vão do dia 8 ao 29 de outubro.

O edital visa selecionar 20 projetos de até R$ 7.500 para a publicação de livros físicos com conteúdo literário. As obras devem se encaixar em uma das categorias: poema/poesia, conto/microconto, crônica, romance, novela, fábula/apólogo, ensaio e biografia. Serão aceitas apenas obras literárias. Obras científicas ou acadêmicas serão vetadas.

O candidato deve entregar, em envelope lacrado, os anexos disponibilizados, o original do livro, cópia de RG e CPF e outros documentos discriminados no edital. A documentação pode ser enviada por meio do endereço online: [email protected], ou de forma presencial.

Interessados devem submeter apenas uma obra. Os resultados provisórios e finais das avaliações serão publicados no Diário Oficial do Estado e no site da FEM. Os proponentes devem se comprometer a acompanhar o cronograma abaixo:

Esgotado o período para a execução do projeto, a prestação de contas deverá ser realizada no prazo de até 30 dias após a execução.