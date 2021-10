Estoquista, assistente de loja e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta segunda-feira

O ContilNet separou nesta segunda-feira (25), cinco oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para estoquista, gerente administrativo, vigilante intermitente, assistente de loja e estágio em ciências contábeis.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar em cima do nome da vaga.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Estoquista na “Vivara” do Via Verde Shopping: Estocagem organizada de produtos, relatórios internos, conferência e recebimento de Notas Fiscais, entrada e saída de produtos. Escolaridade necessária: Ensino Médio completo, disponibilidade e flexibilidade em seus horários para atuar aos finais de semana e feriados na Escala 6X1.

– Gerente Administrativo: Garantir o cumprimento dos processos; controlar processo de housekeeping e garantir excelência em toda a estrutura de uma unidade de negócio; garantir metas e resultados sugeridos pela empresa e seguir os OKRs recomendado pela diretoria de operações e stakeholders; ser o líder de todos os processos administrativos e gerenciais; ajudar os processos da empresa em conformidades com a lei e conselhos profissionais (CREF, CREFITO, CRM etc…); examinar os dados financeiros da unidade; executar o controle de qualidade dos processos, dentre outros. É preciso ter graduação completa nas áreas de administração, processos gerenciais, recursos humanos ou correlatas de saúde; desejável especialização em gestão de pessoas, gestão de negócios ou recursos humanos; conhecimento em pacote Office; ter experiência em liderança de pessoas em empresas anteriores; desejável experiência em negociação B2C.

– Estágio em Ciências Contábeis no “INCRA”: Ajuda na contabilidade da empresa e auxílio nas atividades administrativa, bem como arquivar e fornecer documentos para esclarecer dados. Estágio no período matutino – 4 horas diárias, tem que estar cursando a partir do 2º período.

– Vigilante Intermitente na “PROSEGUR”: Atuar como Vigilante Intermitente – o Vigilante Intermitente atua com registro em CTPS, cobrindo demandas em diferentes postos onde a Prosegur atua. Não há uma escala e horário de trabalho definidos e fixos. Quando houver necessidade, o Vigilante será convocado a cobrir determinado posto, e receberá pelas horas trabalhadas no período. O curso de Vigilante Patrimonial precisa estar em dia, bem como disponibilidade para trabalhar em diferentes escalas, horários e postos, desejável ensino médio completo.

– Assistente de loja e atendimento Jr. na “Bemol”: Conduzir o processo de conferência e registros de pagamentos efetuados por Clientes operando os sistemas necessários para concluí-lo, ser responsável pelos valores e documentos recebidos, realizar abordagem de Boas Vindas aos Clientes, visando garantir um bom atendimento e direcionando-os às áreas de interesse na Loja. É preciso ter ensino médio completo ou superior cursando, e ter disponibilidade de horário para trabalhar sábados, domingos e feriados.