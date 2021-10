Estrelão mira quinteto para a disputa da Copa Verde 2021

Restando duas partidas para apontar o campeão acreano da temporada 2021, as equipes do Rio Branco, Atlético Acreano e Galvez já estão pensando na próxima competição, a Copa Verde 2021.

Finalista do Campeonato Acreano e de volta as competições nacionais como Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco busca fazer um time competitivo para a disputa do torneio regional e mira a contratações de jogadores que disputaram o estadual. O atacante Digão e o meia Diego Costa estão na mira do clube. Os dois atletas vestiram a camisa do Atlético Acreano e confirmaram a possibilidade de deixar o clube celeste para buscar espaço com a camisa do Estrelão. Outros três jogadores que interessam ao clube do José de Melo estão defendendo as cores do Humaitá, adversário das finais do Acreanão 2021. O goleiro Martins abre a lista, seguido do lateral esquerdo Caetano e do atacante Gleisson.

Torneio começa dia 13/10

Diferente das edições anteriores, a competição deste ano não terá a fase preliminar, que também era conhecida como pré-Copa Verde. A previsão de início da disputa é 13 de outubro.

O primeiro clube acreano a entrar em campo será o Imperador Galvez. O adversário será o Ypiranga-AP em jogo único. Data, horário e local da partida ainda não estão confirmados. O classificado encara nas oitavas-de-final o Clube do Remo.

Melhores colocados no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as equipes do Atlético-AC e Rio Branco-AC só entram na competição a partir das oitavas. O Galo Carijó vai enfrentar Gama ou Aquidauanense-MS. Se passar pega Vila Nova-GO, Interporto-TO ou Rio Branco VN-ES.

O terceiro representante acreano no torneio, o Rio Branco, terá como adversário o Águia Negra-MS ou Nova Mutum-MT. Se avançar às quartas de final terá Cuiabá, Brasiliense ou Rio Branco-ES como adversário.

Conforme o regulamento, a segunda fase também será disputada em jogo único, com jogos previstos para 20 ou 21 de outubro. Já as finais estão programadas para os dias 24 de novembro e 1º de dezembro. O campeão garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2022.