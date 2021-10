Evaporou! Perfume de Carlinhos Maia esgota em 7 minutos

A noite de quinta-feira (14/10) foi emocionante para Carlinhos Maia. O influenciador, que teve a sua linha de perfumes masculinos e femininos da Jequiti lançada às 21 horas, se surpreendeu com o poder dos próprios fãs, que esgotaram o produto em apenas sete minutos no site da empresa de cosméticos de Silvio Santos.

Com lágrimas nos olhos e gratidão, Carlinhos pediu para sua equipe reabastecer o estoque e ia compartilhando tudo em tempo real com os seus fãs. Quem segue Carlinhos no Instagram, sentiu a emoção e vibrou junto com ele. Entre pulos, lágrimas e agradecimentos, o humorista reforçou que fez de tudo para que os perfumes tivessem um preço acessível. Os interessados em desfilar por aí com o cheirinho do comediante mais bombado do Instagram precisam desembolsar R$ 89.