Ex-BBB Gleici Damasceno surge irreconhecível e exibe corpão no Instagram

Recentemente, Gleici Damasceno ‘quebrou’ a web ao surgir impecável em um dos seus cliques. Desse modo, ainda hoje (19), a postagem está dando o que falar e vem sendo alvo de muitos comentários.

No clique, Gleici Damasceno aparece quase que irreconhecível, se a compararmos com a sua participação no Big Brother Brasil. Além disso, a influenciadora também surge vestindo um traje de banho magnífico. Sem hesitar, a ex-BBB posa de costas para exibir todas as curvas no seu corpo.

Desse modo, a influenciadora chegou a questionar por meio da sua legenda: “Biscoito ou bolacha?”. Rapidamente, a postagem rendeu muitos comentários e viralizou na web. Sendo assim, um dos internautas fez questão de elogiar a jovem: “Nem um e nem outro… É Gleici”, comentou.

Além disso, outro fã confessou que Gleici Damasceno mudou muito desde a sua participação no BBB. Contudo, permanece muito humilde e, também, uma das mulheres mais empáticas que já existiu.

Por fim, confira a postagem em questão. Além disso, não deixe de comentar a sua opinião sobre essa participante que deu muito o que falar com a sua participação no Big Brother Brasil.

Gleice Damasceno vira atriz em série

Gleice Damasceno vem utilizando as suas redes sociais para divulgar um projeto mais do que especial: o Todos Merecem o Céu. Nele, a ex-BBB atua ao lado de diversos outros personagens.

“TODOS MERECEM O CÉU. Cada dia da semana, sempre às 18h, lançaremos um episódio novo no meu Instagram e no dos maravilhosos: @victoriadinizofc, @elana.valenaria, @jeanpaulo_camposofc e @kaysar.dadour. Convido vocês a acompanharem nossa jornada e descobrirem se, de fato, todos merecem o céu!”, escreveu.