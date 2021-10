Ex-câmera do BBB diz que irá “desmascarar” Globo e Boninho

Oito ex-câmeras estão processando a Globo e Boninho em uma ação trabalhista, alegando assédio moral por parte do diretor. Um dos profissionais, Washington Santos, fez um vídeo em que confirma as acusações de que eram submetidos a grosserias e humilhações por parte do diretor do reality.

“Vou desmascarar você, Rede Globo. Vamos ver quem está mentindo. Aguardem que vocês verão”, disse o câmera. Ele se apresenta no vídeo e detalha as acusações. “Sou um dos autores do processo contra a Rede Globo, por diversos motivos: insalubridade no ambiente de trabalho, assédio moral, nós éramos submetidos a diversos bichos como aranhas e ratos, cobra, ouriço, gambá”, diz. “Todo esse luxo que vocês veem na televisão, nos bastidores não é assim que funciona. Fio desencapado, muita sujeira… E isso não é só falado, temos vídeos, tudo gravado, filmado. Além dos próprios funcionários da Globo falando isso, lógico, sem saber que estavam sendo gravados. É para dar um basta e tirar essa máscara porque ninguém tem coragem”, contou. “Nós tivemos coragem e entramos com o processo. Esse processo não é só por nós, mas por todos os profissionais que por ali passaram e que ainda trabalham nesse produto que é o BBB”, fala. Washington também diz que os profissionais passam por constrangimentos. “De ser chutado, de ser posto para fora pelo braço, pelo próprio diretor geral, como eu fui retirado do Câmera Cross – como se chama o corredor envolta da casa… Retirado pelo braço pelo diretor geral, o senhor Boninho. Eu e outros colegas sofremos diversos tipos de assédio moral. Além disso, da falta de respeito com o profissional, nós também sabemos de muita coisa”, disse. O ex-funcionário também contou que foi procurado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para falar sobre o caso da estudante Aline Vargas, que abriu um boletim de ocorrência contra um produtor do BBB por assédio sexual na Delegacia da Mulher, no dia 23 de maio. Aline diz que durante o processo para entrar no BBB 22, o produtor pediu fotos nuas como condição para avançar na seletiva. A mineira já havia tentado participar do BBB 21, mas não conseguiu a vaga. “Eu tenho total certeza que ela sofreu, não tenho dúvidas. Até porque, se não tivesse sofrido, quatro funcionários e um com quase 30 anos de Rede Globo não teriam sido mandados embora. Tenho total certeza como a Aline Vargas, e diversas outras participantes e ex-participantes, pessoas que chegaram na final, que passaram pela seletiva, não só meninas, não, rapazes também, passaram (pelo o que ela passou)… Vamos soltar os vídeos, vou desmascarar você, Rede Globo. Vamos ver quem está mentindo. Aguardem que vocês verão”, completou. Em nota, a Globo nega as acusações e afirma que os vídeos apresentados pelos profissionais na Justiça podem ter sofrido manipulações. Veja o vídeo: View this post on Instagram A post shared by Alinne Vargas (@alinevargas85)