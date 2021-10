Ex de Gusttavo Lima, Andressa Suita põe roupa de tricô e transparência chama a atenção

Discretos, os dois preferem manter o relacionamento em off para não criarem expectativas nos fãs que torcem para a reconciliação deles. Fontes ligadas ao jornalista revelaram que o sertanejo está morando em um apartamento do Goiânia, enquanto Andressa mora em uma casa de Alphaville, também na capital de Goiás.

Inclusive, segundo a coluna de Leo Dias, do jornal Metrópoles, a influencer e o cantor estão realmente juntos. No entanto, cada um vive em uma casa diferente.

“Gente do coração bom ainda existe. Essa gente doida que coloca amor em tudo que faz. Que se joga com vontade. Que fala de amor com os olhos. Que tem gestos de amor em cada ato. Ainda existe. Eu sei que existe. Essa gente anda por aí fazendo amizade e provando que ser leal vale a pena”, postou a famosa.

Recentemente a modelo chamou aa atenção na rede social, mas foi com outro desabafo. Na ocasião, a morena escreveu com tom de mistério uma reflexão.

O motivo foi o look escolhido pela morena para usar em Pernambuco, de onde ela postou alguns cliques de forma ousada, valorizando corpo com o decotão em evidência.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!