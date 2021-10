Ex-prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary, é sequestrado junto com empresário

O ex-prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary, e o empresário Cleber Pedrosa, foram sequestrados na manhã desta quinta-feira (28).

Segundo informações do site Notícias da Hora, cerca de 10 homens armados foram à casa de Zezinho e o obrigaram a acompanhá-los até a casa de Cleber Pedrosa, onde roubaram diversos objetos e dois veículos, com os quais fugiram por um ramal que dá acesso ao rio Juruá-mirim levando os Barbary e Pedrosa.

Forças de Segurança de Cruzeiro do Sul foram mobilizadas nas buscas. O helicóptero do governo do Estado será utilizado para reforçar o trabalho das Polícias Civil e Militar. Zezinho Barbary é fazendeiro e Pedroza tem postos de combustíveis em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além de cerâmica e hotel.