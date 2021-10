Exclusivo: secretário de Fazenda assumirá Casa Civil na próxima semana

O contador Rômulo Antônio de Oliveira Grandidier, atual secretário de Fazenda do Estado, está de malas prontas para assumir outra importante pasta no Governo Cameli. Grandidier será o novo secretário da Casa Civil a partir da próxima semana.

Flávio Pereira da Silva deixa o cargo e ainda não há informações sobre qual função ele assume e nem de quem fica com a vaga de Rômulo. Flávio é um dos homens de confiança de Cameli e na gestão já foi diretor administrativo e financeiro no Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e na Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra) e assumiu a Casa Civil em janeiro deste ano após a saída de Ribamar Trindade para assumir a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Natural de Cruzeiro do Sul, Rômulo Grandidier é formado em Ciências Contábeis pela Universidade da Amazônia e pós-graduado em Auditoria Interna e Externa, Direito Tributário, Legislações & Contencioso Fiscal e em Auditoria Contábil e Gestão de Tributos.