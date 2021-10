Exposição ‘As Amazonas’ recria cenas do imaginário popular na Casa das Artes, em Manaus

Recriando cenas da famosa lenda amazônica sobre as Amazonas, grupo de indígenas guerreiras famosas no imaginário popular, o fotógrafo Tácio Melo vai exibir seu trabalho na mostra “As Amazonas – A Lenda Fotografada”.

A exposição ficará aberta ao público a partir das 18h de sexta-feira (8), na Casa das Artes -Rua José Clemente, Centro de Manaus.

Composta por 12 fotografias, a exposição contou com a participação de quatro mulheres, que deram vida às personagens. Segundo a lenda, as Amazonas eram altas, tinham longos cabelos trançados e enrolados na cabeça, eram muito robustas e andavam apenas com as partes íntimas cobertas, lutando com a mesma força que os dez homens.

De acordo com Tácio Melo, as fotografias foram recriadas com base nas descrições de Frei Gaspar de Carvajal, um padre dominicano espanhol, além de livros como a “Fantasia das Amazonas”, de Roland Stevenson e “Imortalidade”, de Branco e Silva.

“Sempre tive vontade de trazê-las em fotografias e consegui. Pouco depois descobri que nenhum fotógrafo no mundo produziu As Amazonas segundo as descrições de Frei Gaspar de Carvajal e também pelo dito popular; ou seja, as amazonas brasileiras. O diferente dessa exposição acredito que esteja nisso, em trazê-las quase que “vivas” em uma produção fotográfica”, disse.

Tácio conta que sempre teve interesse por histórias amazônicas e que a ideia de produzir o trabalho já existia há 10 anos.

“Sempre me dediquei à pesquisa histórias da nossa região, dentre elas, estão lendas, acontecimentos e até assuntos recentes. Gosto das histórias mais tocantes, é o que mais me atrai e após isso passo a criar nos processos criativos que começam em esboços. É o caso das Amazonas que desde jovem sempre quis representar por meio de pinturas ou fotografias. Faz quase dez anos que eu já havia pensado de produzi-las”, enfatizou.