‘Extasiada de tanta beleza’: Dira Paes chega para remake de ‘Pantanal’ com direito a banquete e fotos de animais

Desta vez, quem chegou para iniciar a gravação do remake da novela “Pantanal” foi a atriz Dira Paes. A integrante, da obra que está sendo gravada em Mato Grosso do Sul, foi recepcionada com um “menu” típico – costelinhas de Pacu fritas e pirão – e já registrou fotos com alguns animais silvestres da fauna pantaneira.

Em um post nas redes sociais, Dira comentou sobre o visual e a recepção pantaneira. “Estou extasiada de tanta beleza”. O ‘poder’ do Pantanal foi compartilhado junto de outra atriz, Letícia Salles.