Fagner Calegário apoia time de basquete universitário em competição estadual

O Deputado Estadual Fagner Calegário demonstrou apoio ao time de basquete universitário facilitando a ida dos jovens atletas até Brasília, onde eles irão competir representando o estado acreano nos Jogos Universitários Brasileiros, JUBS, 2021. Calegário garantiu a realização dos exames obrigatórios para que os atletas pudessem viajar para a competição.

Os jogos universitários é o principal evento da temporada esportiva e é uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), do Governo do Distrito Federal e da Federação de Esportes Universitários do Distrito Federal (FESU). O evento é de grande relevância para a comunidade esportiva e dá a oportunidade de jovens atletas vivenciarem a experiencia de uma grande competição, além de abrir novas portas para estes se profissionalizarem.

Por conta da pandemia, a CBU adotou novos e rigorosos protocolos e a realização de testes específicos da COVID-19 tornaram-se obrigatórios para que os jogadores pudessem embarcar e participar dos jogos. Com a falta dos exames na rede pública e o valor dos exames nas redes particulares, o embarque seria impossível, se não fosse a ajuda de Calegário, que custeou todos os exames do time tornando real a possibilidade da ida desses atletas a Brasília. O embarque do time no último domingo, 10, só foi possível graças a realização desses exames.

Para o capitão do time de basquete universitário, Jeferson Guedes, de 28 anos, o deputado Calegário foi fundamental para que os atletas pudessem embarcar, já que foi o responsável por ceder os testes da COVID-19 para possibilitar o embarque dos atletas. “Os testes são obrigatórios para poder participar da competição. Sem contar que o incentivo que ele dá também é importante porque quando tem alguém que acredita em você e deposita a confiança, temos uma motivação a mais para treinar e buscar um bom resultado lá fora.”

Fagner Calegário é Deputado Estadual desde 2018, mas antes disso já possuía um longo histórico dentro do esporte. Medalhista e faixa preta em Taekwondo quando mais novo, chegou a representar o Brasil em competições à fora. Empenhado e apaixonado pelo esporte, ao ser eleito Deputado Estadual, Calegário levantou a bandeira da importância do esporte na transformação social e mostrou-se um afinco apoiador e incentivador. E acredita que a motivação é um elemento indispensável para qualquer atleta.