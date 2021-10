Família de criança de 2 anos, com síndrome de down, faz campanha para pagar cirurgia de sopro no coração

A pequena Zara Mariah Cruz Bento, de dois anos e três meses de idade, foi diagnosticada com ducto arterioso permeável (sopro no coração) desde recém nascida e agora precisa realizar uma cirurgia de emergência.

A criança, que tem síndrome de down, precisa fazer o procedimento médico na cidade de La Paz, na Bolívia.

Para custear as despesas com a viagem e a estadia, a família de Zara pede a ajuda de quem puder contribuir. A chave PIX para realizar as transferências é o CPF 638.076.292-20, em nome da mãe da criança, Maria José Bento da Silva.