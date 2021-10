Família de vítima faz denuncia e homem é preso após deixar a ex ‘toda machucada’ e tentar matar amigo dela

Um homem de 36 anos foi preso na quarta-feira (06), em Rio Verde do Mato Grosso, no norte de Mato Grosso do Sul, suspeito de agredir a ex mulher e tentar matar um amigo dela. De acordo com informações da Polícia Civil, ele agiu por ciúmes.

Conforme a polícia, o homem agrediu a ex, de 33 anos, e a deixou “toda machucada”, com ferimentos no rosto e em outras partes. Com medo, ela não procurou atendimento médico e nem avisou a polícia.

No entanto, sabendo da situação, a família avisou os policiais e como se trata de violência doméstica, cujo denúncia independe da vontade da vítima, foi feito o boletim de ocorrência e as buscas ao suspeito começaram.

Nesse intervalo, ele foi até a casa do amigo da ex e o esfaqueou. O homem de 45 anos foi ferido com cinco facadas, principalmente no rosto. Ele foi socorrido e recebeu atendimento médico, sendo necessário diversos pontos nos ferimentos.