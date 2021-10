Família do crime: no interior do Acre, polícia prende três por tráfico e porte ilegal de armas

Os traficantes Erison Rocha de Farias, 36 anos, Damião Nascimento Farias, 18 anos, e Samilia Vasconcelles da Silva, 19, foram presos acusados de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na manhã desta terça-feira (26), na Travessa Antônio Pinto, no bairro Luís Madeiro, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Policiais militares da Força Tática do 7° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia anônima, que dizia que em uma residência no bairro Luís Madeiro estava acontecendo o tráfico de drogas.

De posse da denúncia, o PMs foram até o local denunciado e avistaram a residência fechada. Ao bater na porta, os PMs foram recebidos pelo acusado Erison, que autorizou a entrada no casa e em uma rápida busca foi possível encontrar uma resolver calibre 32, uma grande porção de maconha e R$ 700 em espécie, oriundo do tráfico de drogas.

Ainda segundo a polícia, Erison e Damião são irmãos e Samilia é casada com Erison, formando a família do crime. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para os traficantes, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, para a tomada das medidas cabíveis.