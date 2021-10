Família é encontrada morta a terçadadas ‘por piratas do rio’ após sair para pescar

Ainda conforme a polícia, a família teria sofrido um ataque de piratas do rio enquanto pescava. As vítimas foram mortas de forma violenta, com golpes de terçado pelo corpo.

Segundo informações da polícia, as vítimas eram pai, de 71 anos, mãe, de 37, e as duas filhas do casal, de 18 e 14 anos. A família saiu para pescar no domingo e não retornou mais. O casal e as filhas moravam em flutuante há quase 20 anos, na Boca do Rio Badajós, em Codajás.