Faustão está preso por tráfico e participação em milícia

No mundo do crime é comum que apelidos ganhem mais visibilidade que nomes próprios. Não é mole fazer uma lista dos criminosos mais conhecidos. Afinal, sejam eles personagens lendários ou de carne e osso, a relação de foras-da-lei parece não ter fim. Também não há como deixar de notar que muitos crminosos possuem apelidos de pessoas famosas.

O traficante Ricardo Severo, o “Faustão”, como é conhecido no mundo crime, foi transferido para o Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Civil, Faustão mudou de prisão após a instituição avaliar que o local era vulnerável. Ele fará companhia a Wilson Quintanilha, o Abelha, e Edgar Alves de Andrade, o Doca. Abelha é integrante do conselho do Comando Vermelho.

Faustão foi preso por impor práticas milicianas e lucrar até com abrigo para foragidos da Justiça no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.