Fecomércio/AC comemora redução na tarifa de ônibus

O diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC) e presidente do Sindicato do Comércio de Peças e Acessórios de Veículos do Estado do Acre (Sincopeças), Valdemir Alves Nascimento, comentou na manhã desta quarta-feira, 20, sobre o decreto que permite a redução da tarifa de ônibus de R$ 4 para R$ 3,50, assinado na última segunda-feira, 18, pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. Segundo Nascimento, a diminuição das passagens sempre foi uma pauta da entidade.

Durante o evento, realizado no auditório da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Bocalom lembrou que a redução da tarifa ocorreu devido a uma lei elaborada pelo executivo e que prevê o repasse de R$ 2,4 milhões às empresas de ônibus para subsidiar integralmente as gratuidades previstas em lei.

Valdemir Nascimento reforçou que este é o resultado de uma grande luta, realizada também pela Fecomércio/AC, e que a medida deve gerar benefícios tanto para a sociedade quanto para o empresariado local.

“Com certeza, haverá a chance de gerar mais empregos, não imediatamente, mas é um processo que já começou uma discussão voltada a um interesse social. A desoneração do passe de ônibus sempre foi uma bandeira para nossa entidade e, agora, estamos colhendo esses benefícios”, finalizou o diretor.