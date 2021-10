Fecomércio/AC participa da I Conferência Municipal de Turismo em Cruzeiro do Sul

O coordenador de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), João Bosco Nunes, participa nesta quinta-feira, 28, da I Conferência Municipal de Turismo, com o tema: Turismo Responsável: Gestão Descentralizada, Compartilhada e Participativa do Turismo em Cruzeiro do Sul. O evento ocorre no auditório do Senac em Cruzeiro do Sul e conta com a presença de toda a cadeia produtiva do turismo local.

Para Nunes, esta conferência é de suma importância uma vez que o trade turístico regional, as comunidades, as instituições públicas e privadas terão oportunidade para que se possa construir novas políticas públicas voltadas para o empoderamento do turismo.

“Neste momento de retomada, de novas tendências mercadológicas, e fazendo com que o Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul, especificamente, com suas riquezas exuberantes, sejam elas no ecoturismo ou no de base comunitária, se fortaleçam cada vez mais. E a Fecomércio/AC não poderia estar de fora desta grande conversa, ajudando na construção de todos os documentos orientadores na formação destas políticas públicas, e levando-se em consideração os grandes potenciais e os produtos já existentes na região”, disse

Segundo a turismóloga e presidente do Conselho de Turismo de Cruzeiro do Sul, Siane Gradidier, este será um evento realizado para nortear, fomentar e consolidar o turismo na região do Juruá. “E, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo, deliberar as ações e ajustes quanto ao conselho, mostrando para os cidadãos da região a importância e a relevância do Turismo de forma responsável descentralizada desmitificada e participativa, abrindo caminhos para um novo rumo econômico em Cruzeiro do Sul”, explicou.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Cruzeiro do Sul, Aldemir Maciel Filho, também participará do evento, e falou que a palestra será sobre o Mapa do Turismo Brasileiro e das ferramentas que municípios sejam inseridos ou subam de categoria neste mapa. “Hoje, Cruzeiro do Sul, está na categoria C deste mapa, e buscamos cada vez mais subir de categoria. A conferência será importante para que o poder público e o trade possam se reunir e conversar sobre o assunto para garantir melhorias para todo o Vale do Juruá”.

A secretária Municipal de Turismo e Empreendedorismo de Cruzeiro do Sul, Maria Gleiciane Cruz, disse que o momento é histórico para o desenvolvimento do turismo no Juruá, já que a atividade é de relevância econômica, já que integra vários setores. “O principal objetivo da gestão atual é trabalhar de maneira participativa, integrando a visão dos diferentes atores ligados ao turismo, buscando estratégias e políticas públicas para desenvolvimento turístico da nossa região”, disse.

O vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso, reforçou que a realização desta primeira conferência tem todo a possibilidade da formação de um debate que traduza as potencialidades mais importantes do Vale do Juruá no que diz respeito ao tema. “E é importante trazer para esta conversa a participação daqueles que vivem do turismo, e que querem vê-lo ainda mais aliado ao empreendedorismo”.

Para o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, a conferência municipal é o momento ideal para que a classe possa debater ideias, planejar e colocar em prática as ações do setor. “O turismo e o empreendedorismo são duas áreas que se interligam, e dependem totalmente uma da outra para que possamos alcançar o desenvolvimento e crescimento econômico do nosso município através delas”, explicou, acrescentando ainda que, com base nesta visão, no início da gestão, foi criada uma pasta específica para o turismo e o empreendedorismo. “Como forma de trabalhar de maneira mais atuante com esses setores. A conferência é o momento certo para que possamos nos reunir com as pessoas ligadas a essas áreas, para ouvir e planejar nossas ações e atuação no decorrer dos próximos anos”.