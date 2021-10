Feminino: Assermurb vence o São Chico e leva o 1º turno no saldo de gols

Uma vitória apertada sobre o São Francisco por 2 a 1, em jogo ocorrido na noite desta segunda-feira (4), no estádio Florestão, garantiu ao time da Assermurb o título do primeiro turno do Campeonato Acreano de Futebol Feminino. Isa e Andresa marcaram os gols do triunfo da Assermurb.

O time sindical fechou a competição com três vitórias e um empate, totalizando dez pontos ganhos, mesma pontuação do Rio Branco, mas com saldo de gols superior (16 a 8).

A rodada ainda registrou a vitória elástica do próprio Rio Branco sobre o Andirá por 6 a 0, em jogo disputado no mesmo horário, mas estádio Arena.

Conforme tabela divulgada pelo departamento de competições da Federação de Futebol do Acre (FFAC), o returno do estadual feminino começa no próximo dia 10 de outubro. O primeiro confronto será Andirá x Vasco (15h30) e o segundo envolve as equipes do Rio Branco x São Francisco (17h30). Os dois jogos ocorrem no estádio Florestão.

Classificação

1º) Assermurb – 10 pts*

2º) Rio Branco – 10 pts

3º) São Francisco – 6 pts

4º) Vasco-AC – 3 pts

5º) Andirá – 0 pt

* MELHOR SALDO DE GOLS