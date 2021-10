Festa das Crianças Gustavo Souza realiza 8ª ação na zona rural: “Foi maravilhosa”

O projeto Festa das Crianças Gustavo Souza realizou a 8ª ação na zona rural de Rio Branco, com 150 crianças dos ramais União, Água Preta, Tracajá, Reserva extrativista Chico Mendes, Fazenda Talismã e Fazenda do Tavares durante o último domingo, 10, em comemoração ao dia das crianças, que é celebrado dia 12 de outubro.

De acordo com a professora Regiane Souza do Nascimento, a idealizadora do projeto, as crianças tiveram um dia divertido com cachorro-quente, bolo, sorvete, bombom, pirulito e presente para todas as crianças, além de carrinho de pipoca doce e salgada e brinquedos. “A festa foi maravilhosa. Deus sempre nos surpreende com essa festa, enviando pessoas de bom coração para nos ajudar. Tivemos um escorregador inflável pela primeira vez, que fez muito sucesso com as crianças, além de dois Pula-pulas”, afirma.

A “Festa das Crianças Gustavo Souza” também ofereceu bingos de bicicletas, bolas de futebol para as crianças e houve brindes para as mães, como: um vale compras na Laffiche Tecidos e dia de princesa nos salões Regi Souza e Regis Vieira.

“Tenho certeza que não somente as crianças gostaram, mas todos os que puderam participar da festa. Os pais ficaram felizes em ver os filhos se divertindo tanto e os colaboradores que participaram amaram a festa e até falaram que vão continuar contribuindo com esse lindo projeto”, conta Regiane.