FIFA 22: veja comparativo gráfico entre PS5 e PS4

Entre muitas novidades, o FIFA 22 prometeu uma evolução gráfica na nova geração de consoles. Em todo período de transição entre títulos da franquia, o fã do jogo pode se perguntar se vale a pena investir pesado em um novo videogame para desfrutar de imagens e desempenhos melhores. Para ajudar, o ge preparou um comparativo gráfico entre as versões do PlayStation 4 e do PlayStation 5 com os mesmos jogadores.

À primeira vista em lives ou vídeos o FIFA 22 pode parecer bastante com o antecessor. Mas ao jogar na nova geração percebe-se mudanças consideráveis na iluminação e na física dos jogadores. Mesmo com a câmera normal durante o jogo é possível notar o cabelo de alguns jogadores se balançar com o movimento.