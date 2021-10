Filha de ex-deputado atuava na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, aponta investigação

Presa há um mês, Natielly Karlailly Balbino, de 35 anos, teve a prisão temporária convertida em preventiva nesta sexta-feira. Filha do ex-deputado federal Nilton Balbino – conhecido como Nilton Capixaba – ela é apontada como colaboradora de uma quadrilha que atua no tráfico de drogas. Sua função, de acordo com a decisão judicial, seria a de ajudar na lavagem de dinheiro e ocultação de capitais.

Natielly foi detida em 15 de setembro, em Cacoal (RO). Duas semanas depois, ela teve um pedido de prisão domiciliar negado pela Justiça. A prisão da suspeita ocorreu durante a deflagração da operação Carga Prensada. A ação da Polícia Federal visava levantar provas contra uma uma organização criminosa que enviava grandes quantidades de cocaína de Rondônia a outros estados brasileiros. Durante a fase sigilosa da investigação, que teve início no final de 2019, mais de 2,5 toneladas de drogas foram apreendidas.

